На стройку моста на Ленина в алтайской столице пришел дикий бобер

В Горно-Алтайске на стройку моста по улице Ленина пришел дикий бобер, сообщили в паблике «Подслушано Республика Алтай».

«На помощь к строителям моста на Ленина подоспела тяжелая артиллерия — бобер. Он-то на этом собаку съел, работа попрет», — написал очевидец.

Напомним, что в Алтайском заповеднике пропали медвежата-сироты. Выпущенные на волю в 2021 году косолапые уже долгое время не попадались в поле зрения ученых.