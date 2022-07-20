На стройку моста на Ленина в алтайской столице пришел дикий бобер
Теперь «работа попрет», считает очевидец
20 июля 2022, 10:20, Никита Черников
В Горно-Алтайске на стройку моста по улице Ленина пришел дикий бобер, сообщили в паблике «Подслушано Республика Алтай».
«На помощь к строителям моста на Ленина подоспела тяжелая артиллерия — бобер. Он-то на этом собаку съел, работа попрет», — написал очевидец.
Напомним, что в Алтайском заповеднике пропали медвежата-сироты. Выпущенные на волю в 2021 году косолапые уже долгое время не попадались в поле зрения ученых.
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