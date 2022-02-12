Найденный на трассе алтайский Хатико поселился в приюте и перестал кусать людей

Два года назад на трассе в Каменском районе нашли большого и пушистого пса по прозвищу Хатико, который несколько дней провёл у дороги. Его так никто и не забрал, поэтому о нём решил позаботиться барнаульский приют «Бусинка», сообщает «КП на Алтае».

Когда пса забирали с трассы, он вёл себя очень агрессивно, из-за чего пришлось вколоть ему наркоз. В приюте рассказали, что первые полгода пса не получалось приручить — он кусал всех, кто пытался с ним общаться. Поэтому кормить и лечить его получалось с трудом.

«На тот момент казалось, что этот взрослый верный пёс никогда нас не примет и не сможет пережить предательство старых хозяев. Дали имя Верный и ждали. Ждали, пока сердце этого здоровяка оттает, и мы сможем наладить общение», — говорят зоозащитники.

Только на второй год жизни в приюте Верного удалось впервые погладить. И даже почесать — но в наморднике, и не зря, поскольку пёс начал рычать и злобно клацать зубами. Сейчас Верный также не принимает незнакомцев, однако со своими он стал нежным и ласковым.