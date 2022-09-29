Павлин Сахарок из барнаульского зоопарка потерял свой роскошный хвост

Сотрудники «Лесной сказки» объяснили, почему это произошло

29 сентября 2022, 09:15, Никита Черников

Павлин Сахарок из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» сбросил свой шикарный хвост, рассказали сотрудники зверинца во «ВКонтакте».

«Шикарные хвосты (а правильнее сказать надхвостье) павлины носят не круглый год, а только весной и летом. К осени они сбрасывают их, отдыхают зиму от своей красоты и весной наращивают новые», — говорится в сообщении.

Фото: «Лесная сказка»

Ранее в «Лесную сказку» из Нижнего Новгорода приехала зебра Зузу, корова Хайленда по кличке Маруся и полярная волчица Альба.

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