Павлин Сахарок из барнаульского зоопарка потерял свой роскошный хвост
Сотрудники «Лесной сказки» объяснили, почему это произошло
29 сентября 2022, 09:15, Никита Черников
Павлин Сахарок из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» сбросил свой шикарный хвост, рассказали сотрудники зверинца во «ВКонтакте».
«Шикарные хвосты (а правильнее сказать надхвостье) павлины носят не круглый год, а только весной и летом. К осени они сбрасывают их, отдыхают зиму от своей красоты и весной наращивают новые», — говорится в сообщении.
Фото: «Лесная сказка»
Ранее в «Лесную сказку» из Нижнего Новгорода приехала зебра Зузу, корова Хайленда по кличке Маруся и полярная волчица Альба.
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