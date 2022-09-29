Павлин Сахарок из барнаульского зоопарка потерял свой роскошный хвост

Павлин Сахарок из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» сбросил свой шикарный хвост, рассказали сотрудники зверинца во «ВКонтакте».

«Шикарные хвосты (а правильнее сказать надхвостье) павлины носят не круглый год, а только весной и летом. К осени они сбрасывают их, отдыхают зиму от своей красоты и весной наращивают новые», — говорится в сообщении.