По центру алтайской столицы прогулялись две косули
Животных сняли на видео у кинотеатра «Голубой Алтай»
19 сентября 2022, 09:00, Никита Черников
Двух косуль заметили жители на одной из улиц Горно-Алтайска, сообщает паблик «Бийск 22».
Животные прогуливались у кинотеатра «Голубой Алтай». По словам очевидцы, млекопитающие «уже неделю бегают по городу, никто их не отловит и не выпустит на волю».
Напомним, в июне возле Нагорного парка в Барнауле бегал лось. Специалисты Минприроды решили временно его усыпить и вывезти подальше в лес, чтобы он больше не заходил в город.
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