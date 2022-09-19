По центру алтайской столицы прогулялись две косули

Двух косуль заметили жители на одной из улиц Горно-Алтайска, сообщает паблик «Бийск 22».

Животные прогуливались у кинотеатра «Голубой Алтай». По словам очевидцы, млекопитающие «уже неделю бегают по городу, никто их не отловит и не выпустит на волю».

Напомним, в июне возле Нагорного парка в Барнауле бегал лось. Специалисты Минприроды решили временно его усыпить и вывезти подальше в лес, чтобы он больше не заходил в город.