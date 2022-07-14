Под Новосибирском ликвидируют радиоактивное озеро
На это выделили почти 1 млрд рублей
Новосибирский завод химконцентратов ликвидирует озеро с радиоактивными отходами, расположенное в семи километрах от города, сообщает «АСТ-54».
Как отмечается, сброс производственных стоков в хвостохранилище, представляющее собой водоем и огороженную вокруг него территорию площадью больше 100 Га, производился здесь с 1950-х годов. Однако новый федеральный закон в целях безопасности и экономии запрещает строить и использовать приповерхностные хранилища.
Таким образом, с 1 июля твердые отходы с новосибирского предприятия перерабатывают по новой технологии, а затем отправляют оператору по обращению с ядерными отходами в Томскую область.
На разработку новой системы переработки и хранения отходов из бюджета по федеральной программе ликвидации ядерного наследия инвестировали 930 млн рублей. До 2030 года на месте хвостохранилища появится засыпанный участок земли, а отказ от него позволит экономить 100 млн рублей в год.