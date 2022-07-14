Под Новосибирском ликвидируют радиоактивное озеро

Новосибирский завод химконцентратов ликвидирует озеро с радиоактивными отходами, расположенное в семи километрах от города, сообщает «АСТ-54».

Как отмечается, сброс производственных стоков в хвостохранилище, представляющее собой водоем и огороженную вокруг него территорию площадью больше 100 Га, производился здесь с 1950-х годов. Однако новый федеральный закон в целях безопасности и экономии запрещает строить и использовать приповерхностные хранилища.

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Таким образом, с 1 июля твердые отходы с новосибирского предприятия перерабатывают по новой технологии, а затем отправляют оператору по обращению с ядерными отходами в Томскую область.

На разработку новой системы переработки и хранения отходов из бюджета по федеральной программе ликвидации ядерного наследия инвестировали 930 млн рублей. До 2030 года на месте хвостохранилища появится засыпанный участок земли, а отказ от него позволит экономить 100 млн рублей в год.