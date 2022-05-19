«Подметет город». По Бийску пронеслось торнадо

Подписчики паблика «Бийск22», где размещено видео, шутят, что смерч хотя бы улицы подметёт.

В последнее время из бийской зоны пришло несколько сообщений о пылевых смерчах, замеченных на трассе. Так, amic.ru писал накануне, что огромный столб бушевал на Чуйском тракте около Бийска. Также возле Зонального сняли торнадо в поле у федеральной трассы 13 мая.

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Общество Барнаульцы сняли на видео смерч

А 18 мая фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина тоже на Чуйском тракте в районе Бийска сняла на видео ещё один пылевой смерч.