Правительство направит 257 млн рублей на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае

Правительство России решило увеличить объем субсидии на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае. Об этом сообщили в краевой администрации.

В рамках национального проекта «Экология» запланированы работы по очистке озера, в ходе которых со дна собираются удалить 326,8 тыс. куб. м грунта. Выполнить эту задачу рассчитывают в период с 2022 по 2024 год.

«Правительство России приняло решение об увеличении суммы субвенции на запланированные очистительные работы на озере с 73 млн. рублей до 257 млн рублей за три года. В 2022 году регион получит первый транш — 109 млн», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

Ранее сообщалось, что из-за роста популярности Белокурихи в Алтайском крае ожидают увеличения поступлений курортного сбора.