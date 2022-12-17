«Разорвёт кожу до костей». Кроликовод рассказал, чем могут обернуться фотосессии с ушастыми

В преддверии Нового года подскочил спрос на фотосессии с кроликами. Однако не стоит эксплуатировать этих животных ради красивых снимков: они крайне тяжело переносят неспокойную обстановку и могут ранить человека. Об этом изданию «КП-Новосибирск» рассказ кроликовод Владимир Притьмов.

По его словам, большие кролики, которых берут на разведение, довольно опасны. Это очень сильное животное с хорошо развитыми задними лапами.

«Если вы возьмёте такого кролика на руки и прижмёте его, он инстинктивно задними лапами вас ударит. В таком случае раздерёт вам кожу до костей. Кролик — малоподвижное животное. Если брать дикую природу, то в ней кролик не может убежать от хищника, как тот же заяц. Кролики не петляют, не прыгают, не бегают. Защищаясь от нападения, кролик переворачивается на спину и бьёт хищника задними лапами в морду. Ударом он может убить хищника или сделать его инвалидом. А это в дикой природе равнозначно убийству», — сказал он.

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Если кролика всё-таки нужно перенести, его нужно взять за уши и шерсть на загривке. В противном случае он может ударить не только задними лапами, но и передними, а также укусить, что «очень больно, да и ещё и может быть заразно». Владимир Притьмов отметил, что эти животные очень чувствительны и привыкают к одному хозяину и к определённой обстановке. Смена локации и громкие звуки, например, громкий хлопок в ладоши, для них могут быть фатальны.

«У меня сейчас около десяти кроликов. К ним хожу только я. Они ко мне привыкли. Они запомнили запах хозяина. Когда со мной заходит кто-то, они сразу мечутся по клеткам, нервничают», — рассказал сибиряк.

Фотосессия же, скорее всего, и вовсе может убить кролика. «Вот вы пофотографировались с ним, погладили, потискали... А его через сутки не станет. На фоне стресса», — добавил кроликовод.

По его словам, часто к фотосессиям привлекают декоративных кроликов: они не такие крупные и не столь агрессивные. Однако и для них нахождение в таких условиях может обернуться гибелью. Владимир подчеркнул, что кроликов не нужно сильно беспокоить и тискать лишний раз. Для нормальной жизни им нужны покой и тишина.

Ранее директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев призвал не дарить живых кроликов на Новый год. По его словам, многие в итоге отказываются от таких сюрпризов и хотят отдать их в «Лесную сказку».