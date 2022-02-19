Редкий вид птиц впервые обнаружили в Алтайском крае

В Алтайском крае впервые обнаружили краснокрылых стенолазов — редкий вид птиц, который в России ранее замечали только в Республике Алтай, в Крыму и на Кавказе. Птицы обитают на скалах в горах, сообщает «Алтайская правда».

Волонтёр Тигирекского заповедника Светлана Агафонова увидела стенолаза на отвесных скалах рядом с посёлком Тигирек, когда он искал насекомых в горных породах. Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель заявил, впервые встречу со стенолазами удалось задокументировать, но раньше ходили рассказы о встрече с птицей на горе Бабырган.

Вид считается редким для Алтая, он придерживается специфичных мест обитания — в горах от Пиренеев до юго-востока Китая. Ранее птица не забиралась так далеко на север на территории России.

Напомним, 27 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об увеличении территории заповедника «Тигирекский» с 41,3 тыс. га до более 82,8 тыс. га. Теперь в заповедник войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах.

Научный сотрудник заповедника Алексей Грибков объяснил, что это позволит взять под охрану места обитания редких животных и растений. Раньше заповедник охранял лишь часть популяции кабарги, а теперь вся популяция редкого зверя попадёт под охрану. Аналогичная возможность появилась для нерестилищ краснокнижного тайменя. Всего на новую территорию попадут несколько десятков видов растений и животных.