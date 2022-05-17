Сбер и партнеры провели «Нескучный субботник» в парке «Изумрудный»

Сотрудники Сбербанка и представители компаний-партнёров провели серию экологических мероприятий в городах Сибири. Во время субботников в общей сложности было убрано порядка 30 тонн мусора из парков, скверов и городских лесов.

В конце апреля — начале мая сотрудники Сбера совместно с партнёрами провели акции по уборке в Кемерове, Новокузнецке, Томске, Кызыле, Барнауле, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске. В них приняли участие более 2000 человек.

«Субботники, посадки деревьев, раздельный сбор отходов — это часть наших корпоративных традиций. Нам важно, чтобы наши города становились чище и красивее, поэтому мы проводим такие экологические акции, высаживаем деревья, организуем в офисах и отделениях раздельный сбор отходов и так далее. По итогам прошлого года благодаря нашим сотрудникам-волонтёрам в Сибири теперь растёт более 100 тысяч новых деревьев. В этом году планируем провести ещё более десятка акций по высадке», — отметила Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Барнаульский субботник проходил в парке «Изумрудный». Здесь участники акции собрали более четырёх тонн мусора и вскопали площадки для обустройства клумб и газонов.