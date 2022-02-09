Сервис от барнаульской компании поможет Хакасии вести учёт бездомных собак

В столице Хакасии Абакане запустят сервис для учёта бездомных животных. Пилотную программу разработала компания “Агросервис” из Барнаула, сообщает сайт правительства республики.

По данным Минсельхоза республики, финансирование программ по контролю за безнадзорными животными за последние десять лет выросло в десять раз, однако деньги проблему не решили. В некоторых районах по-прежнему не хватает средств на создание и содержание приютов для бездомных животных.

Программа “Агросервиса” будет в реальном времени вести координацию между муниципальными органами власти, бригадами отловщиков, ветеринарными специалистами и приютами для животных. Она призвана ускорить реакцию на обращения граждан по поводу скопления бездомных собак.

Три месяца проект будут тестировать в Абакане. В случае успеха администрация столицы республики рекомендует систему к использованию на всей территории Хакасии.

Ранее депутаты АКЗС выступили за двукратное увеличение финансирования работ по отлову бродячих собак, выделение средств на строительство госприютов для животных и эвтаназию бездомных псов.