Слайд-шоу под задорную мелодию. Алтайский министр поздравил работников леса с праздником

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником — Днём работников леса. Поздравление опубликовало региональное Минприроды.

«Для каждого человека образ леса и пребывание в нём вызывает массу положительных эмоций. Но для нас с вами это ещё и большая работа, связанная с лесоохраной, восстановлением и поддержанием порядка. Работники лесного хозяйства знают, что только находясь в балансе лесная экосистема способна обеспечивать наилучшие условия для благополучного проживания людей. Бережное отношение к лесному богатству региона — главная задача, которую решают алтайские лесоводы», — подчеркнул Стрелковский.

Министр поздравил работников леса, поблагодарил за силу духа и мужество, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и уюта в домах и семьях.

День работников леса отмечают в России в третье воскресенье сентября. В 2022 году — 18 сентября.