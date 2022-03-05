Собаки за неделю покусали пятерых детей на Алтае

С 26 февраля по 4 марта собаки покусали десять человек в Республике Алтай, включая пятерых детей. В трёх случаях на людей напали хозяйские собаки, выпущенные на самовыгул, сообщает «Банкфакс».

От бродячих собак пострадали ребёнок и взрослый в Майминском районе, а также взрослый в Шебалинском районе. Ребенок из Майминского района и два взрослых из Кош-Агачского района стали жертвами собак, имеющих хозяев.

Майминский район остаётся одним из самых опасных на Алтае — за прошлый год животные там покусали 126 человек. Больше только в столице региона Горно-Алтайске — 182 человека. Всего за 2021-й в регионе от животных пострадали 623 человека. Бродячие собаки покусали 196 человек, домашние псы — 320, кошки и другие животные — 107 человек.

Ранее депутаты Госдумы не поддержали идею об убийстве бездомных животных. По словам парламентария Владимира Бурматова, у регионов должно быть право самостоятельно решать, держать ли бездомных животных в приютах или возвращать на улицы после стерилизации.