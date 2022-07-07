Треть месячной нормы осадков выпала в Барнауле 6 июля

6 июля в Барнауле выпало 26,6 мм осадков при месячной норме 59,6 мм, сообщили в мэрии.

«Ливень стал причиной подтопления низменных участков и скопления воды на проезжей части, в том числе на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина у магазина „Океан“», — говорится в сообщении.

Также в краевой столице перекрывали движение транспорта по улице Попова на участке от улицы 280-летия Барнаула до Павловского тракта. В 22:30 движение возобновили.

В соцсетях ранее сообщали, что 6 июля в Барнауле затопило шинный завод. Однако в региональном Минпромэнерго эти сведения опровергли.