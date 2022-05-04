Трое детей и трое взрослых погибли в ДТП на российской трассе
Ещё четыре человека пострадали
4 мая 2022, 11:23, Никита Черников
В Ростовской области в ночь на 4 мая произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГИБДД.
Авария случилась в ночь на 4 мая в Красносулинском районе.
Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Viano, в котором были пять пассажиров.
В результате погибли водитель и пять человек, которые ехали в отечественной машине. Трое из них — дети.
Также травмы получили четыре пассажира Mercedes.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил представитель ведомства.
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