Трое детей и трое взрослых погибли в ДТП на российской трассе

В Ростовской области в ночь на 4 мая произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГИБДД.

Авария случилась в ночь на 4 мая в Красносулинском районе.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Viano, в котором были пять пассажиров.

В результате погибли водитель и пять человек, которые ехали в отечественной машине. Трое из них — дети.

Также травмы получили четыре пассажира Mercedes.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил представитель ведомства.

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