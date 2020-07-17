Ученые нашли причины аномальной жары в Сибири

Аномальная жара в сибирских регионах может быть связана с деятельностью человека. Об этом говорится в исследовании группы ученых-климатологов, опубликованном на сайте World Weather Attribution.

Специалисты из разных стран изучили изменение средней температуры в Сибири с января по июнь этого года и аномальную жару, зафиксированную в городе Верхоянске в Якутии.

"В обоих случаях мы обнаружили, что подобные события практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека", – сделали вывод эксперты.

Они подчеркнули, что длительный период потепления в Сибири связан именно с антропогенным изменением климата. Кроме того, подобная затяжная жара – крайне редкое событие, которое происходит примерно раз в 130 лет.

Напомним, что в большинстве муниципальных образований Алтайского края из-за засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации.