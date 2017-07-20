Ученые назвали, сколько отходов из пластика создало человечество

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Ученые выяснили, какое количество пластика произвело человечество и какова доля этого материала, ставшая мусором.

Как передает РИА Новости со ссылкой на журнал Science Advances, всего с момента появления первых технологий по производству пластика его было произведено около восьми миллиардов тонн.

Две трети из этого количества в данный момент находится на свалках и так называемых "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана.

Ученый из университета Джорджии в Афинах (США) Йенна Ямбек подчеркивает, что основная часть пластика не подвержена разложению. "Поэтому весь тот мусор, который мы создали, будет сопровождать нас сотни, если не тысячи лет", - отметила она.

Ежегодно на свалки нашей планеты попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора.