Ураган свалил деревья на машины в Барнауле. Фото

Сильный ветер в Барнауле валил деревья на автомобили.

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Прочее Алтайский край в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган

Корреспондент ИА "Амител" стал свидетелем того, как сотрудники МЧС освобождали от последствий разгулявшейся стихии автомобиль на улице Островского. Во дворе дома № 53 дерево упало на две машины: грузовую и легковую иномарку. У иномарки разбито лобовое стекло, имеются и другие повреждения.

Интересно, что в центральной части Барнаула и на Павловском тракте сильного ветра не было. А вот улицы Попова, Георгия Исакова, Малахова, Докучаево и другие вынуждены были пройти "испытание на прочность".

Напомним, что на 30 и 31 мая по Алтайскому краю передали штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град и порывистый ветер.

Днем ГУ МЧС по Алтайскому краю распространило сообщение, что в ближайшие часы Барнаул может накрыть мощный ураган, при этом порывы ветра могут достигать 34 метров в секунду.