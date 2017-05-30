Ураган свалил деревья на машины в Барнауле. Фото

На улице Островского дерево упало сразу на две машины

30 мая 2017, 16:40

Сильный ветер в Барнауле валил деревья на автомобили. 

Алтайский край в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган

Алтайский край в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган

Корреспондент ИА "Амител" стал свидетелем того, как сотрудники МЧС освобождали от последствий разгулявшейся стихии автомобиль на улице Островского. Во дворе дома № 53 дерево упало на две машины: грузовую и легковую иномарку. У иномарки разбито лобовое стекло, имеются и другие повреждения.

Интересно, что в центральной части Барнаула и на Павловском тракте сильного ветра не было. А вот улицы Попова, Георгия Исакова, Малахова, Докучаево и другие вынуждены были пройти "испытание на прочность".

Напомним, что на 30 и 31 мая по Алтайскому краю передали штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град и порывистый ветер.
Днем  ГУ МЧС по Алтайскому краю распространило сообщение, что в ближайшие часы Барнаул может накрыть мощный ураган, при этом порывы ветра могут достигать 34 метров в секунду.

Град размером с яйцо выпал в одном из районов Алтайского края. Фото

Град размером с яйцо выпал в одном из районов Алтайского края. Фото

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