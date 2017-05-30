Ураган в Тальменке оставил роддом без крыши. Фото

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Вопрос дня Как вести себя во время урагана и что делать, если стихия застала в пути?

В Тальменке в Алтайском крае ураганом сорвало крыши с нескольких корпусов центральной районной больницы. В частности, пострадало здание роддома. Фотографии в редакцию прислали читатели ИА "Амител". По словам очевидцев, ветер в селе был такой силы, что перевернул несколько остановок и вырвал бетонные электроопоры. А упавшим деревом повреждена газовая установка на улице Куйбышева.

В результате несколько десятков домов остались без газа. Из-за обрыва линий электропередачи отсутствует электричество.

Также в редакцию поступает информация и о других населенных пунктах Алтайского края, где после урагана отсутствует электричество.

Барнаул также пострадал от разгулявшейся стихии. В некоторых районах города прошел град, а где-то сильным ветром валило деревья.

Напомним, 30 и 31 мая в Алтайском крае и Барнауле действует штормовое предупреждение. Синоптики обещали ливень, грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать 34 метров в секунду.