В Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев перед новогодними праздниками

В Алтайском крае с ноября усилили охрану хвойных деревьев, сообщили в региональном Минприроды.

В преддверии новогодних праздников в лесах проходят рейды, а также проверяют законность перевозимых елей и других хвойных деревьев.

«Согласно лесному законодательству, заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, при проведении рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода за лесами, санитарных и прочее», — напомнили в ведомстве.

О незаконной заготовке молодых ёлочек жителей региона просят сообщать по телефонам горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 и 8 (3852) 63-66-40.