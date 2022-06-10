В Антарктиде в свежевыпавшем снегу впервые обнаружили пластик

В образцах свежевыпавшего снега в Антарктиде впервые нашли следы пластика. Об этом сообщает журнал The Cryosphere.

Отмечается, что образцы снега были взяты в 2019 году в ходе исследования на леднике Росса. Следы микропластика обнаружили в 19 образцах.

Его концентрация в среднем равна 29 пластиковым частицам на литр растаявшего снега. Это выше, чем в образцах морской воды из этой местности.

В пробах, которые брали рядом с научной станцией, концентрация пластика оказалась выше.

Отмечается, что загрязнение снега представляет опасность не только для местных экосистем, но также может ускорить его таяние.