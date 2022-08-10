В Барнауле пожаловались на очередную свалку мусора в ленточном бору
Несанкционированную гору отходов нашли рядом с лагерем «Дружных»
10 августа 2022, 07:50, Никита Черников
Жители Барнаула нашли в лесу очередную несанкционированную кучу мусора, сообщает «В курсе 22».
Его обнаружили 8 августа около лагеря «Дружных», который расположен по адресу ш. Ленточный бор, 24.
«Что за уроды в лесу вывалили мусор?» — поинтересовался автор заметки.
На фото можно увидеть множество мешков и пакетов с отходами, а также разбросанные бутылки, стекло и два манекена.
Фото: «В курсе 22»
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