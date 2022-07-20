В Барнауле запустят федеральный эксперимент по улучшению качества воздуха

В Барнауле в 2023 году запустят эксперимент по снижению выбросов в окружающую среду вредных элементов в два раза к 2030 году, сообщает ТАСС.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов отметил, что в эксперименте примут участие 29 городов, из которых 16 расположены в Сибирском федеральном округе.

«Сроки проведения эксперимента установлены с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2030 года. Целевой показатель успешного проведения эксперимента — это снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ в два раза по отношению к 2020 году», — пояснил министр.

Подготовка к эксперименту пройдет в четыре этапа: проведение сводных расчетов, оценка рисков для здоровья людей, утверждение перечня квотируемых объектов, утверждение комплексных планов.