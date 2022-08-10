В Бийске заметили редких для наших широт чёрных птиц

Баклан в Бийске. Фото: Данил Александров / vk.com/biysk_all

Житель наукограда Данил Александров сфотографировал на берегу Катуни в районе бийского аэропорта необычную чёрную птицу. Результатами своей фотоохоты он поделился с читателями сообщества «Типичный Бийск», у которых спросил, что это за особь:

«Помогите определить, вчера видел чёрную птицу (не аист и не журавль уж точно, это редкость) на Катуни возле аэропорта. Впервые наблюдал такую птицу, в основном цапли серые летают. Есть соображения, что это был чёрный баклан или нырок. Думаю, не я один её видел уже. Очень красиво смотрелась над зелёной Катунью нашей».

Подписчики сообщества узнали в птице баклана. «По Бии уже второй год точно живут в районе Малоенисейского. Красиво ныряют прямо посреди реки. Только боимся, что всю рыбу выловят», — написал один из них. Другая подписчица сообщила, что тоже видела этих птиц в пригородном селе Большом Енисейском, что стоит на Бии: «Были на берегу. И они пролетали. Птиц 20 точно было».

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На Алтае большая группировка этих птиц гнездится на водоёмах Джулукульской котловины (колония более чем из 100 бакланов наблюдается там с 1977 года), это Улаганский район. По данным сайта Алтайского заповедника, на территории которого располагается эта котловина, с конца прошлого века в Западной Сибири отмечено быстрое расселение на север.

Осенью 2019 года известный алтайский орнитолог Алексей Эбель заметил стаю из 30 бакланов в пойме Оби в районе Барнаула. Тогда он сообщил, что эти птицы в наших краях стали появляться недавно. А в начале апреля 2022 года на Алтае заметили малых бакланов, которые тут не гнездятся и оказались пролётом.

Напомним, что жителей алтайского села напугала необычная змея с голубоватым окрасом.