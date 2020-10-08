В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

Глава Камчатки Владимир Солодов рассказал о том, что токсинов в воде и воздухе у побережья Камчатки не обнаружено. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод – до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", – сказал губернатор.

Солодов отметил, что отрабатываются две версии случившегося: техногенная – разлив опасных веществ и природная – явления в самом океане.

Ранее губернатор пообещал уволить должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе.