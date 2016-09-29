Вывоз мусора пропишут отдельной строкой в коммунальных платежках россиян

Фото: chistayaplaneta.ru

Коммунальные платежные квитанции, которые получают россияне, с 2017 года будут несколько изменены – в них отдельной строкой пропишут услугу по вывозу мусора.

Новости

Вопрос дня Какой новый коммунальный платеж могут заставить платить россиян?

О том, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, в интервью "Российской газете" рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской. При этом, по словам министра, плата за вывоз мусора в следующем году вырасти не должна.

"Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не должна увеличиться", – отметил федеральный чиновник. Также он уточнил, что стоимость тарифа будет рассчитываться после выбора региональных операторов, которые займутся отходами.

По информации "Российской газеты", в настоящее время плата за вывоз мусора является ненормированной.

Что же касается упомянутых операторов, которые займутся "мусорным вопросом", то они будут выбираться из предприятий, предлагающих наиболее выгодные условия.

"Региональный оператор (один или несколько) выбирается на десять лет, а значит, придет в регион всерьез и надолго, не как временщик", – подчеркнул Сергей Донской.