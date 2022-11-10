Зачем в алтайских лесах массово сжигают ветки и сучья, рассказали в краевом Минприроды
Самый распространённый способ утилизации порубочных остатков — сжигание
10 ноября 2022, 16:45
Фото: t.me/minprirodyAK
В Алтайском крае проводят очистку мест рубок от порубочных остатков, сообщает региональное Минприроды.
«Самый распространённый способ утилизации порубочных остатков — сжигание. После завершение пожароопасного сезона в лесах работы вступают в активную фазу. Процесс контролируется работниками лесного хозяйства», — подчеркнули в ведомстве.
В Минприроды указали, что уборка в лесу необходима для подготовки к пожароопасному сезону 2023 года, так как отходы повышают риск возникновения пожаров.
Напомним, пожароопасный сезон 2022 года в лесах Алтайского края отменили с 8 ноября.
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