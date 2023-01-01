Землетрясение произошло на Алтае 1 января

Эпицентр землетрясения находился в 41 км северо-восточнее села Язула

01 января 2023, 20:51, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Подземный толчок магнитудой 3,4 произошел в Республике Алтай. Его зафиксировали 1 января в 06:59 местного времени в Улаганском районе. Как сообщают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, в эпицентре интенсивность сотрясения составляла 4.0 по шкале MSK-64.

По данным регионального МЧС, эпицентр землетрясения находился в 41 км северо-восточнее села Язула. Это единственный населенный пункт, попавший в 50-километровую зону, пишут «Новости Горного Алтая».