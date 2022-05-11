Землетрясение случилось на Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,1 произошёл в Республике Алтай. Его зафиксировали 11 мая в 03:57 на 242-м километре к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Как сообщают в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, в эпицентре, который находился примерно в 20 км юго-западнее посёлка Курай, интенсивность сотрясения составляла 3,5 балла по шкале MSK64.

Землетрясение случилось в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе долгие годы. По данным учёных, толчки связаны с процессами горообразования, которые продолжаются в Горном Алтае последние 5-10 млн лет.