Землетрясение случилось на Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай 31 августа в 06:14. Об этом пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, интенсивность сотрясений в котором составила 4,4 балла по шкале MSK-64, находился в 15 км к юго-западу от села Курай. В 50-километровую зону попали населённые пункты Акташ, Чибит Улаганского района, а также Бельтир, Курай, Чаган-Узун Кош-Агачского района.

Ранее сообщалось, что в начале сентября на Алтайский край обрушатся геомагнитные бури.