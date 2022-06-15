Жёлтая пена напугала людей на популярной у туристов Бухтарме

12 июня в Рудном Алтае у берегов Бухтарминского водохранилища люди заметили желтоватый налёт неизвестного происхождения. В социальных сетях и на страницах местных сайтов появились сообщения об этом явлении.

Чтобы прояснить ситуацию, акимат посёлка Новая Бухтарма на следующий день отправил на место сотрудников МЧС. Обследовав акваторию, спасатели сообщили, что никакого загрязнения не обнаружили.

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Налёт на воде объявили природным явлением, сказав, что это пыльца сосен и других деревьев, что характерно для конца весны и начала лета, пишет Yk-news.kz.

Почему перепугались местные жители

Ранее уже был случай загрязнения водохранилища нитратами и солевым аммонием: в июне 2013 года пятно бело-серого цвета растянулось на 7 км по поверхности. Как выяснилось позже, это пятно пришло сверху из впадающей в Иртыш (а водохранилище стоит на этой реке) речки Бухтармы, где возводили дамбу. Для её строительства использовали грунт из отвалов бывшего рудника.

Также известно, что водохранилище после распада СССР периодически загрязняется канализационными стоками. Так, в 2019 году при исследовании воды было выявлено превышение кишечной палочки.