Житель Алтая получил восемь месяцев условно за кражу древесины на три тысячи рублей

В Алтайском крае признали виновным 41-летнего жителя Угловского района в хищении сосен, сообщили в региональном МВД.

Пять сухостойных деревьев мужчина спилил в Озеро-Кузнецовском лесничестве в июне 2021 года.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили автомобиль, груженый древесиной, во дворе дома подозреваемого. Транспортное средство, бензопила и древесина были изъяты в качестве вещественных доказательств», — говорится в сообщении.

Ущерб оценили в 3 673 рубля. За это мужчину осудили по статье о тайном хищении чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно, а также взыскал с него ущерб и процессуальные издержки.

Напомним, во второй половине июня в Озеро-Кузнецовском лесничестве вспыхнул пожар. Со стихией боролись две недели.