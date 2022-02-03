Жители барнаульской многоэтажки из-за клопов массово выбрасывают мебель

Жители дома по адресу Сухэ-Батора, 5, в Барнауле массово выбрасывают мебель из-за клопов. Об этом горожанка рассказала в сообществе “Чёрное и Белое Барнаул”.

По её словам, проблема затронула каждый подъезд дома и добралась даже до верхних этажей. С клопами борются уже несколько лет, однако результата нет — мебель так и приходится выкидывать. Женщина отметила, что проживает в доме временно, однако уже успела заметить клопов.