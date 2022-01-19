Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на незаконную вырубку леса

Жительница барнаульского посёлка Борзовая Заимка пожаловалась на незаконную вырубку соснового бора. Своё обращение она опубликовала в сообществе Barnaul22.

По её словам, 14 января неизвестные спилили дерево не старше четырёх лет. Вырубка произошла возле трассы, после чего лесорубы оставили дерево высыхать, чтобы позже его забрать на свои нужды. Горожанка рассказала, что лес полон сушняка и валежника, но люди продолжают портить сосновый бор, которому уже более 300 лет.