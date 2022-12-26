Эконом, премиум, холистик: как выбрать корм для собак по классу

Чем выше класс, тем богаче состав корма и больше цена

26 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Корм для собак нужно выбирать в соответствии с размерами, возрастом, образом жизни животного. Также нужно учитывать содержание в нем питательных веществ, полезных минералов, витаминов и микроэлементов. Корма различают по классам: эконом, премиум (например, корм для животных МОНЖ), супер-премиум и холистики. Чем выше класс, тем богаче состав корма и больше его цена.

Корм эконом-класса

Его обычно делают из самых дешевых ингредиентов. Основная часть — субпродукты, злаки, химические добавки. В некоторых кормах состав неплохой, но пропорции могут не соответствовать заявленным на упаковке. Как правило, в его основе — самые дешевые продукты в сезоне.

Корм премиум-класса

Такие корма содержат от 25% мясного состава, но остальные составляющие — субпродукты и злаки: пшеница, кукуруза. В премиум-корм добавляют минеральные добавки и витамины, а также немного красителей и усилителей вкуса. Это очень популярный вид корма. Процент усвоения такой продукции — примерно 70%. Лучшие из этого класса: Royal Canin, Monge и Profine. Главный их плюс — отличное соотношение качества и стоимости.

Корм супер-премиум класса

Категория кормов супер-премиум характеризуется наличием в составе животного белка из баранины, индейки, курицы в количестве более 50%. Присутствуют и субпродукты: печень, сердце, а также минералы и витамины. В небольших количествах могут содержаться яйца и безглютеновые злаки. Исключены красители искусственного происхождения и всевозможные ароматизаторы. Такие корма усваиваются до 95%. Собаки едят меньше, но наедаются быстрее. В этом классе популярны корма Brit, 1st Choice и Barking Heads.

Корм класса холистик

Холистики — высший класс кормов. Здесь все разнообразие: рыба и мясо, овощи, ягоды, фрукты, масла и жиры животного происхождения. На упаковке указано, в какой форме представлен тот или иной компонент. Холистики не содержат зерновые с высоким показателем глютена. Все составляющие выращивают без использования пестицидов и гормонов. Лидерами в этом классе являются Farmina, Grandorf и Nutram. Холистики — не лечебные корма, но их сбалансированность снижает риск различных заболеваний у собак.

Отдельным классом стоят гипоаллергенные корма. Их необходимо давать питомцам с проблемами в ЖКТ. Перед тем, как выбрать питомцу такой корм, необходима консультация ветеринара.

Чтобы собака была счастлива, довольна и здорова, подбирайте корм в соответствии с ее параметрами, породой и возрастом.

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