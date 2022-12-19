-0.3°, Барнаул
$ 70.34
€ 75.66
Ұ 9.89
₿ 16947.53
Комментарии в эфире
По словам самих мобилизованных:"За месяц стрелял столько, сколько не стрелял за всю службу в армии". Может стоит пересмотреть программу боевой подготовки? Заодно сэкономить государственные деньги и вернуть сокращенные боевые части, из бригад опять сделать дивизии. А еще слышал что в России не осталось ни одного военного училища готовящего артиллеристов.
Правда ли, что срок службы в российской армии увеличится в два раза в 2023 году
19 декабря 2022, 12:16
Раньше с концертами на передовую Русланова ездила
Жёны участников СВО из Алтайского края записали клип мужьям на Рождество
4 часа назад
Пока достроят, там уже и реконструкция понадобится. Там где есть слово миллиард всегда мутные истории. Мост неподалеку яркий тому пример
Достроят ли в 2023 году художественный музей в Барнауле и сколько денег на него уже потратили?
час назад
Новости
Читай
Слушай
Смотри
Найти
Экономика
Политика
Общество
Вопрос дня
Мнения
Недвижимость
Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
НОВОСТИ
Применить фильтр
Движение по трассе «Змеиногорск-Рубцовск» возобновили на Алтае
27 минут назад
Владимир Путин поздравил жителей России с православным Рождеством
47 минут назад
Третья часть сказки «Последний богатырь» стала самом кассовым фильмом на Алтае в 2022 году
час назад
Достроят ли в 2023 году художественный музей в Барнауле и сколько денег на него уже потратили?
час назад
Что известно о нападении собаки на женщину в Барнауле и какая судьба ждёт пса?
2 часа назад
Мэрия Барнаула потратит 752 тысячи рублей на ремонт башенных часов в городе
2 часа назад
Не переживай, путник. Полицейские на Алтае спасли семью из снежного плена на Чуйском тракте
3 часа назад
Алтай стал одним из самых популярных мест для российских туристов в 2022 году
3 часа назад
Жёны участников СВО из Алтайского края записали клип мужьям на Рождество
4 часа назад
Две дороги в Алтайском крае остаются закрытыми после мощного снегопада
4 часа назад
Однажды в далёком-далёком Барнауле. Зачем на Алтае создали кинокомиссию и чем она будет заниматься?
5 часов назад
Огромная собака в Барнауле загрызла свою хозяйку насмерть
5 часов назад
Районы, кварталы, жилые массивы. Какие крупные объекты построят на Алтае в 2023 году
6 часов назад
Как встретили Рождество в новом и самом большом храме Барнаула. Фоторепортаж
6 часов назад
Олимпиада, новый министр и недостроенные ФОКи. Чем запомнился 2022 год для алтайского спорта
6 часов назад
Сразу несколько мини-каникул. Как россияне будут отдыхать в 2023 году?
7 часов назад
Вместо Лондона приехала в Барнаул и не пожалела. Она варит кубанский борщ, воспитывает троих детей и мечтает сыграть Кармен
7 часов назад
Что нельзя делать на Рождество, чтобы прожить год в благополучии и достатке
8 часов назад
Какие дороги отремонтируют и построят в Алтайском крае в 2023 году?
8 часов назад
Такой день. Рождество, бездорожье и вернувшийся самолёт
15 часов назад
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
Найти
Новости
Читай
Слушай
Смотри
▶ Слушать радио
Телеграм
Экономика
Политика
Общество
Вопрос дня
Мнения
Недвижимость
Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире