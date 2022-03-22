Комбинат «Алтайские закрома» подвел первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На предприятии «Алтайские закрома» подвели промежуточные итоги трёх месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда». Этот проект реализуют вместе с экспертами Регионального центра компетенций.

На мероприятии присутствовали исполнительный директор Сергей Айрих, эксперты РЦК, а также члены рабочей группы и сотрудники основного производства. Пилотным потоком здесь выбрали процесс переработки гречневой крупы, проведя анализ которого рабочая группа с экспертом смогла выявить 49 проблем, а также разработать план мероприятий по их решению.

Руководитель рабочей группы Татьяна Токарева презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений. Исполнительный директор отметил результаты работы по проекту и наградил грамотами и ценными призами самых активных сотрудников.

В следующий период предстоит обучение инструкторов по бережливому производству, реализация плана мероприятий по достижению целевого состояния и проведение конкурса по 5С. Также запланирована актуализация системы подачи предложений по улучшениям и составление плана дальнейших действий — плана охвата проектами всех потоков предприятия.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.