Алтайский филиал Россельхозбанка за восемь месяцев 2022 года направил на поддержку агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай более 10,2 млрд рублей. Это на 3 млрд (более чем 40%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля объёма кредитования АПК по льготной ставке приблизилась к 90% — аграриям было предоставлено 9,2 млрд рублей.

По мнению директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николая Бойко, рост объёма финансирования во многом связан с повышением доступности кредитных средств для аграриев, а также расширением перечня банковских продуктов и услуг: теперь ими могут воспользоваться не только крупные агропредприятия, но и малые хозяйства.

«Алтайский край и Республика Алтай — аграрные регионы, и поэтому своевременное и качественное финансирование отрасли банком у нас всегда в приоритете. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы в экосистеме Свое Фермерство и условия для продвижения продукции через маркетплейс Свое Родное», — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено свыше 8,2 млрд рублей, что на 4,7 млрд превысило показатели годом ранее. На инвестиционные цели в сферу АПК двух Алтаев выдано кредитов более чем на 2 млрд рублей.

«С Россельхозбанком сотрудничаю давно, больше 10 лет. Последние приобретения, за счёт кредитных средств Россельхозбанка, — тракторы К-742 и два китайских трактора YTO. Кроме этого, постоянно кредитуемся по льготной ставке на удобрения, запчасти, ГСМ, средства защиты растений. Сейчас самое горячее время, собрать надо много, и виды на урожай хорошие. Почти закончили уборку ржи, яровой пшеницы, в процессе гречиха, рапс», — рассказал глава КФХ «Поварова Ю.И.» из Троицкого района Алтайского края Евгений Поваров.

АО «Россельхозбанк»