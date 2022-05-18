«20 главных событий России за 20 лет»: Сильная и гибкая российская экономика
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя
Холдинг 1MI, при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Начиная с конца 90-х прошлого столетия в России изменился политический и экономический курс, благодаря чему в стране начался существенный рост ВВП. Так, уже в 2000-м он составил без малого 10%, а в последующем колебался от 5% до 8% в год. Одновременно начался всплеск производства в тяжёлой и лёгкой промышленности, пищевом производстве, строительстве. Например, рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности к 2007 году составил 77%, а в производстве машин и оборудования индекс роста оказался и вовсе 91%.
Такой рост экономики неминуемо приводил к увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Доля тех, кто жил за чертой бедности, сократилась с 29% в 2000 году до 13% уже в 2007. Существенную роль в оздоровлении экономики страны сыграли реформы в области налогообложения, сократилось общее число налогов, которые должны были выплачивать предприятия. А нагрузка на участников рынка к 2006 году снизилась с 35% до 27,5%. Это привело к «обелению» экономики — предприятия перестали прятать свои доходы, что, в свою очередь, сказалось на увеличении сбора налогов по стране.
К тому же основное бремя перераспределилось в сторону тех, кто получал максимальные прибыли — нефтяной сектор. А удачная конъюнктура, с учётом высоких цен на углеводороды на мировом рынке, позволила сбалансировать интересы всех участников процесса.
Несмотря на то, что в конце 2014 года из-за падения курса рубля в стране начался валютный и социально-экономический кризис, подогретый существенным снижением цен на нефть, уже в 2017 году, опять же за счёт мер государственного реагирования и регулирования, рост ВВП ускорился, а темпы инфляции упали до рекордно низкого уровня. При этом заметно улучшилось положение на рынке труда и увеличились зарплаты.
Динамика развития и умение быстро восстанавливаться от всех потрясений сделали экономику России эластичной, мобильной и готовой в короткие сроки отвечать на все внешние вызовы. Добавим к этому крепкий фундамент, помноженный на социальную ответственность государства, и можно сказать, что перед нами рецепт российской экономической стабильности.