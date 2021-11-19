30 млрд рублей из бюджета пойдут на повышение МРОТ и прожиточного минимума

Выплаты увеличатся для 16 млн россиян

19 ноября 2021, 11:54, Федор Журавлев

30 млрд рублей будут направлены на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Напомним, Владимир Путин предложил в следующем году увеличить прожиточный минимум до 12 654 рублей. Сейчас в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, однако, как заявил президент России, этих мер не хватит из-за ускорившейся инфляции.

Глава Минтруда отметил, что прожиточный минимум в 2022 году будет поднят до уровня, озвученного президентом. Прирост показателя составит 8,6% к уровню 2021 года.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля. МРОТ увеличится на 8,6% и составит 13 890 рублей.

"Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан – это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности", – рассказал Котяков.

Также Владимир Путин потребовал, чтобы российские власти продолжали индексацию пенсий быстрее инфляции.

Путин потребовал сохранить индексацию пенсий быстрее инфляции

Путин потребовал сохранить индексацию пенсий быстрее инфляции

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