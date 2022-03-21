40% персонала Шереметьево вынужденно отправили на простой

Аэропорт Шереметьево с 16 марта отправил на простой около 40% сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора предприятия Михаила Василенко.

Представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила газете данный факт и добавила, что они в этот период будут получать две трети оклада, а также сохранится рабочее место и медицинская страховка.

Срок простоя не обозначен, но отмечается, что сотрудников освободили от работы по причинам «не зависящим от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций.

Предполагается, что речь может идти шести-семи тысячах сотрудников.