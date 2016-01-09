400 богачей мира потеряли 194 млдр долларов за первую неделю 2016 года

Топ-400 богатейших людей планеты потеряли около $194 миллиардов за первую торговую неделю 2016 года, передает РИА Новости со ссылкой агентство Bloomberg,.

Бизнесмены теряют свои доходы на фоне слабой экономической статистики Китая, обвала американского фондового рынка и постоянно падающих цен на нефть.

Например, один из основателей Microsoft Билл Гейтс потерял $4,5 миллиарда, а основатель компании Inditex (крупные сети магазинов одежды, в том числе брендов Zara, Massimo Dutti) Амансио Ортега - $3,4 миллиарда.

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Совокупное состояние участников списка миллиардеров Bloomberg оценивает в $3,7 трлн. Год назад этот показатель составлял $4 трлн.