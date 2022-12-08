73 млн юаней хранят на своих счетах клиенты Сибирского Сбера

Депозитный валютный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по курсу конвертации составляет более 650 млн рублей. Из всех сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях — портфели вкладов 28 и 14 млн юаней соответственно.

Клиенты Алтайского отделения Сбербанка открыли более 2500 валютных вкладов, на которых хранят 7,7 млн юаней — это более 66 млн рублей по курсу конвертации.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте — «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка.