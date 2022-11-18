90% кредитов алтайским аграриям в этом году Россельхозбанк выдал на льготных условиях

С начала 2022 года Россельхозбанк на Алтае предоставил предприятиям агросектора двух регионов кредиты на сумму более 12 млрд рублей, это на 40% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Из них 80% — финансирование сезонных работ. В Алтайском крае и Республике Алтай на сезонные работы направлено 9,8 млрд рублей кредитных средств, что на 110% больше, чем годом ранее на эту же дату. Объём льготного кредитования составил 90%, здесь тоже был рост сразу на 36%.

«Алтайский край намолотил порядка 5,5 млн тонн зерновых, и Россия в целом собрала рекордный урожай — более 150 млн тонн. Предыдущие три года позволили аграриям края серьёзно перевооружить производство, обновить парк техники, запустить новые производственные мощности. На сегодняшний день надо более тщательно просчитывать экономику наших хозяйств и, к нашему счастью, есть кредитные ресурсы, которые Россельхозбанк готов выдавать и выдаёт малому и среднему бизнесу по льготной ставке», — прокомментировал итоги сезона председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований (КФФ) Алтайского края Александр Балаков.

На Алтае кредитование среднего малого и микробизнеса вместе подросло на 22%, до 7 млрд рублей. Кредитование крупного бизнеса выросло на 5%, или на 4,1 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом. РСХБ в целом усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, профинансировав их на 552,4 млрд рублей (+46,5%). В Алтайском филиале РСХБ также наблюдается рост поддержки экспортных сельхозпредприятий на 136%, увеличив объём кредитования до 4 млрд рублей.

«Что касается экспортно ориентированных компаний Алтайского края, то они, как и все, ищут новую логистику поставок и новые рынки сбыта. Традиционные рынки — страны Средней Азии — следят за конъюнктурой и проявляют интерес к нашему зерну и молоку. По поставкам в Китай есть межправительственные соглашения, которые надо начинать реализовывать», — прокомментировал ситуацию с экспортом исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края Александр Вайс.

И заверил, что аграрии не опускают руки, а наоборот, засучив рукава, работают с удвоенной силой.

«Россельхозбанк продолжает поддерживать предприятия агропромышленного комплекса двух алтайских регионов, предлагая не только финансовые ресурсы, но и собственные цифровые платформы, которые открывают новые возможности для аграриев: Своё Фермерство — для успешного ведения бизнеса, Своё Родное — для реализации продукции, Своё Село — для улучшения жилищных условий и другие. Нам удалось в условиях этого года сохранить льготное финансирование для аграриев. Понимая необходимость оперативного реагирования на изменения рынка, мы делаем всё, чтобы ускорить процессы», — отметил директор Алтайского филиала Николай Бойко.

Всего с начала 2022 года по всей стране Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заёмщики получили по льготной ставке. Объём льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах — на 7,5%.

На проведение сезонных работ в целом по России Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях. Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк — единственный, кто кредитует это направление.

АО «Россельхозбанк»