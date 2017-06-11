Airbus может перенести производство из Британии в другое место из-за Brexit

Компания Airbus пригрозила переносом производства новых моделей из Великобритании в другое место. Причина тому - Brexit, пишет "Лайф" со ссылкой на Sunday Times.

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Вопрос дня Что такое Brexit и почему Великобритания решила выйти из ЕС?

В компании говорят, что перенос производство произойдет, если требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Брексите.

Как пишет издание, эти требование были озвучены еще до того, как Великобритания начала вести переговоры о выходе из Евросоюза. В компании подчеркивают, что модели A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Великобритании, но производить новые модели могут начать в другом месте.

Brexit — это сокращение от British exit, дословно переводится как "британский выход". Термином Brexit стали именовать кампанию по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Данную инициативу поддержали 17 миллионов британцев.