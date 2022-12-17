АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА(Ru) со стабильным прогнозом
Кроме того, на уровне АА(Ru) подтверждён рейтинг выпусков облигаций банка
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» АА(Ru) со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
Ключевыми факторами стали системная значимость банка, сильная оценка бизнес-профиля, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, удовлетворительная оценка риск-профиля и сбалансированный портфель фондирования.
Системная значимость банка обусловлена поддержкой акционера — Банка России, обслуживанием российских системообразующих предприятий и государственных бюджетных структур, а также привлечением существенного объёма средств населения (около 3%). Рыночные позиции банка в разных сегментах определили сильную оценку бизнес-профиля.
Удовлетворительная оценка риск-профиля продиктована тем, что, по данным на 30 сентября 2022 года, качество ссудного портфеля, который составляет более половины активов ФК «Открытие», оценивается как адекватное, учитывая невысокий уровень проблемной задолженности в нём.
Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным объёмом высоколиквидных активов (с учётом наличия невыбранных кредитных линий Банка России под залог активов) для покрытия потенциальных оттоков, в связи с чем показатель дефицита краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях выполняется с запасом.
По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.