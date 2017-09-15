AliExpress, Amazon и eBay хотят обложить налогом в России

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Российские продавцы в сфере интернет-торговли предложили ввести налог для зарубежных конкурентов. Сейчас это предложение рассматривают в российских ведомствах, но пока решения нет, пишет "Коммерсант".

По данным ведомства, соответствующие поправки в Налоговый кодекс и действующий закон "Об информации" разработала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В организации полагают, что такие компании, как AliExpress, Amazon и eBay, сейчас имеют конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками на интернет-рынке. В частности, они не платят налог на добавленную стоимость (НДС, 18%) и ввозные таможенные платежи при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма.

Кроме этого, в АКИТ подсчитали, что объем рынка интернет-торговли в РФ за первые шесть месяцев текущего года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки в полтриллиона рублей. По итогам 2017 года ожидается, что он превысит отметку в 1,1 триллиона рублей.