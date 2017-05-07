Алишер Усманов занял пятое место в рейтинге самых богатых людей Британии

Фото: myfin.by

Согласно рейтингу The Sunday Times Rich бизнесмен Алишер Усманов из России занял пятое место в рейтинге тысячи богатейших Великобритании в 2017 году. Об этом пишет "РБК".

Новости

Вопрос дня Кто вошел в топ-10 богатейших россиян 2017 года по версии Forbes?

Состояние Усманова, по данным издания, оценивается в ​£11,791 млрд ($15,3 млрд). За 12 месяцев он увеличил свой доход на £4,211 млрд. Первое место досталось братьям Шри и Гопи Индуйя. Они владеют корпорацией Hinduja Group. Их состояние оценивается в £16,2 млрд. На втором месте расположился выходец из СССР, предприниматель Леонард Блаватник. Его состояние равно с £15,982 млрд.

Отметим, что российский бизнесмен Роман Абрамович занимает 13-ю строчку рейтинга. Его состояние составляет £8,053 млрд. В прошлом году он также занимал 13-е место в этом рейтинге.

Алишер Усманов - российский управленец и предприниматель узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. В 2016 году журнал Forbes оценил состояние Усманова в $12,5 млрд (№ 3 в России).

