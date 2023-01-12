Алтай попал в лидеры по приросту жителей-банкротов

В подавляющем большинстве случаев люди сами инициируют свою финансовую несостоятельность

12 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году в нескольких российских регионах в разы выросло число персональных банкротств, при этом в целом по стране темпы роста замедлились, пишет РБК.

Больше всего судебных банкротов было в Краснодарском крае (около 14 тыс. человек), Московской области (13,5 тыс.), Москве (13,4 тыс.), Башкирии (11 тыс.), Свердловской области (около 11 тыс.) и Санкт-Петербурге (10,4 тыс.).

«В плане динамики более чем в три раза выросло число судебных банкротств физических лиц в Ингушетии и Чечне. Более чем вдвое увеличилось число граждан-банкротов в Республике Алтай, Сахалинской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае», — отмечает издание.

Напомним, процедура потребительского банкротства действует с октября 2015 года, за прошедшие годы несостоятельными признали более 753 тыс. должников. В подавляющем большинстве случаев (97%) жители сами инициируют своё банкротство.