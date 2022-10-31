Алтай попал в лидеры по росту тарифов на электроэнергию с 1 декабря

ФАС рассчитала «коридоры», в которые должны уложиться региональные власти, когда будут определять тарифы на электроэнергию для населения при ближайшей индексации, пишет «Российская газета».

Напомним, в 2023 году не предусмотрено повышение тарифов с июля — эту индексацию перенесли на 1 декабря 2022 года, а следующая состоится в июле 2024 года.

С 1 декабря дороже всего электроэнергия будет стоить в ряде регионов Дальнего Востока. К примеру, в Чукотском АО тариф будет на уровне 9,69-9,7 рубля за кВт/ч.

«Более 6 рублей за кВт/ч придётся платить в Подмосковье (6,72-6,73 рубля), Калужской области (6,00-6,01 рубля), Ненецком АО (6,34-6,35 рубля), Калмыкии (6,07-6,08 рубля), Республике Алтай (6,37-6,38 рубля), Магаданской области (6,12-6,13 рубля)», — отмечает издание.

Примечательно, что самые низкие тарифы будут в Сибири: в Иркутской области — всего 1,41-1,42 рубля за кВт/ч, в Хакасии — 2,66-2,67 рубля за кВт/ч.

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